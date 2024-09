Lágrimas e muita emoção. Fernanda Serrano chora com mãe a descrever os últimos momentos do filho

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Vera deixa Fernanda Serrano em lágrimas ao descrever como se despediu do filho

No Goucha, a atriz e apresentadora Fernanda Serrano não contém a emoção ao ouvir uma história comovente.

Vera Jesus perdeu o filho de 21 anos num acidente de mota. Tudo aconteceu há 5 anos no Luxemburgo. Damien, o filho que faleceu, era apaixonado por motores e por isso estudou engenharia. Tirou a carta de mota com 16 anos e sempre viajou sem problemas, até ao fatídico dia, 3 meses depois de comprar a mota dos sonhos. Esteve em coma mas acabou por falecer. Fernanda Serrano não aguentou a emoção e chorou com o testemunho que ouviu.

O jovem esteve 5 dias em coma a lutar pela vida e se tivesse sobrevivido iria ficar em estado vegetativo.Vera procurou apoio psicológico para lidar com a morte do filho e fez um curso de reiki.

Com uma infância complicada, Vera começou a trabalhar com 11 anos e mais tarde emigrou para o Luxemburgo na companhia da família. Entre vários trabalhos, foi estabilizando a sua vida. Sempre sonhou ser mãe e quando se juntou começou a construir família, tendo 3 filhos.