Kapinha admite que voltaria a partilhar o vídeo do filho a chorar no hospital e Goucha reage: «Não há margem para o privado?»

Com um problema de saúde grave, mãe de Kapinha juntou a família para informar do seu estado: «Uma força de viver»

Kapinha emociona-se com surpresa do filho: «É o melhor pai do mundo»

Jorge Capinha, conhecido como Kapinha, celebra 50 anos com uma carreira multifacetada e uma presença marcante nas redes sociais, ao lado da atriz Mafalda Teixeira e do filho Gabriel, criando vídeos, por vezes, que causam polémicas.

Jorge Capinha, mais conhecido por Kapinha, chegou aos 50 anos com um percurso de vida recheado de desafios, conquistas e momentos marcantes. Reconhecido pelo seu talento multifacetado e pela energia contagiante, Kapinha destacou-se em várias áreas e hoje é um fenómeno nas redes sociais, ao lado da mulher, a atriz Mafalda Teixeira, e muitas vezes do filho.

Vida pessoal e a relação com Mafalda Teixeira

Kapinha é o mais velho de três irmãos e mantém uma ligação próxima com a família, especialmente com a mãe, que descreve como "a pessoa mais importante da minha vida".

Há 16 anos, Kapinha encontrou o amor na atriz Mafalda Teixeira, com quem partilha uma relação feliz e uma forte ligação profissional. Juntos, são pais de Gabriel, de 10 anos. “O meu filho é meigo, bom aluno e comunicativo”, diz Kapinha, que se mostra um pai orgulhoso e presente, apesar de ter admitido: "Vou contar uma coisa que se calhar não partilhei. O Gabriel não foi planeado, foi um acaso. Se não tivesse sido esse feliz acaso não sei se seria pai".

Redes sociais e criatividade em tempos de pandemia

Durante a pandemia, Kapinha e Mafalda aproveitaram o confinamento para explorar a sua criatividade, especialmente nas redes sociais. O casal tornou-se um sucesso no TikTok, onde partilham vídeos divertidos e momentos em família, conquistando cerca de 2 milhões de seguidores. Contudo, também surgiram as críticas por muitas vezes exporem o filho a situações mais frágeis, nomeadamente numa cama do hospital: "Faz parte do nosso quotidiano, quase que não pensas. (...) É a época do mostra tudo". Manuel Luís Goucha questionou: "Não há margem para o privado?".

No palco e fora dele

Recentemente, Kapinha e Mafalda têm encantado os espectadores com a peça de teatro “Despedida de Casados”, que reflete o talento e a química do casal em cena. Paralelamente, Kapinha não deixou de inovar e investir em novas áreas, sempre com o mesmo entusiasmo que marcou o início da sua carreira.

Início da fama: de um concurso a uma boysband

A trajetória de Kapinha começou em grande estilo quando venceu o concurso televisivo “Ai os Homens”, que serviu de rampa de lançamento para a sua carreira. Pouco tempo depois, integrou a boysband “D’Arrasar”, uma experiência que recorda com felicidade. "Foram tempos incríveis", afirma, lembrando a popularidade e os sucessos musicais da banda.

Carreira diversificada: teatro, novelas e apresentação

Kapinha rapidamente demonstrou ser mais do que apenas um cantor. Envolveu-se em novelas, teatro e musicais, mostrando o seu lado versátil como ator e performer. A sua participação na primeira temporada de “Morangos com Açúcar” marcou a entrada numa das séries mais icónicas da televisão portuguesa.

Em 2008, Kapinha assumiu o papel de apresentador no programa “Sempre a Somar” da TVI, reforçando a sua presença na área do entretenimento. Mais tarde, em 2011, voltou a surpreender ao vencer o reality show “Perdidos na Tribo”.