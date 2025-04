A cabeleireira das famosas mantém o salão no mesmo local por amor aos pais - conheça a história comovente

O apresentador Manuel Luís Goucha conhceu Anabela Pereira, uma das mais conhecidas cabeleireiras do país.

Aos 50 anos, Anabela Ferreira é hoje um nome respeitado no setor da beleza em Portugal. Empresária e cabeleireira, fundadora do salão “Manubela” e da linha de produtos “Self Love”, Anabela construiu uma carreira sólida a partir de um ponto de partida modesto: a barbearia do pai, no bairro do Casal do Rato, na Pontinha, onde ainda hoje vive e trabalha.

“Abri o meu salão no meu bairro, perto da minha família”, conta. E essa fidelidade às origens é uma marca de todo o seu percurso. Apesar da evolução, Anabela nunca quis sair da Pontinha: “Eles toda a vida trabalharam para mim e eu achei que aquilo que eles deram por mim, eu tinha que lhes entregar também.” O nome “Manubela” é um reflexo disso mesmo — uma junção carinhosa entre o diminutivo com que é tratada e a identidade do espaço que criou.

Desde cedo, soube o que queria: contrariando o desejo dos pais, que sonhavam vê-la advogada, Anabela sempre quis ser cabeleireira. “O meu objetivo sempre foi estudar para ser cabeleireira”, recorda.

Começou a aprender o ofício aos 16 anos, orientada pelo pai, que era barbeiro e trabalhava na garagem de casa. Entre os 16 e os 18 anos fez formação e, pouco depois, estreava-se como profissional. Aos 17 anos, abriu o primeiro salão ao público.

Ao longo do tempo, foi ganhando notoriedade, muito graças à qualidade do seu trabalho e à confiança de várias figuras públicas, que divulgaram os seus serviços.

Durante a pandemia, enfrentou um dos maiores desafios da sua vida: perdeu o pai, com 81 anos. “O meu pai era o meu rei e a minha maior inspiração”, afirma. Foi nesse mesmo período difícil que decidiu criar a sua própria marca de cosméticos — Self Love — um projeto que conjuga cuidados capilares com uma mensagem de autoestima.

Hoje, com meio século de vida e mais de três décadas de experiência, Anabela Ferreira é um exemplo de como a determinação, aliada à paixão por uma profissão, pode dar origem a um negócio de sucesso — sem esquecer as raízes nem a família.