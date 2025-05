Manuel Luís Goucha recorda momentos de desespero e carta emocionante que enviou à mãe

Manuel Luís Goucha escreveu carta à mãe que a emoldurou «até ao ultimo dia dos seus dias»

No programa «Dois às 10», Manuel Luís Goucha partilhou um momento de grande emoção ao recordar as cartas que trocava com a mãe, numa altura marcante da sua juventude. O apresentador, que saiu de Coimbra com apenas 18 anos para seguir o sonho de ser ator, revelou que foi através da escrita que conseguiu lidar com os momentos de maior fragilidade emocional.

"Escrevia-lhe a manifestar o meu amor, as saudades e também os momentos mais tristes, de algum desespero, nessa fase difícil em que queria ser ator de teatro", contou.

Entre as várias cartas enviadas, houve uma que se destacou e que marcou profundamente a mãe de Goucha. Tão significativa foi a declaração escrita, que ela decidiu emoldurar a carta e colocá-la no seu quarto — onde permaneceu até aos seus últimos dias de vida.

A partilha de Goucha surge num registo íntimo e autêntico, revelando a relação próxima e afetuosa que mantinha com a mãe, que faleceu no verão passado.