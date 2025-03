Quem diria? Manuel Luís Goucha viaja com companhia surpreendente ligada a Cristina Ferreira

O apresentador rumou até Londres ao lado de alguém inesperado... Um amigo bem próximo de Cristina Ferreira. Veja aqui quem é.

Manuel Luís Goucha, o carismático apresentador da televisão portuguesa, passou recentemente uns dias em Londres com amigos próximos! Um deles, costumamos ver ao lado de Cristina Ferreira! Trata-se de Rubinho Correia.

O apresentador viajou ao lado de um grupo de sonho! Joana Gonçalves, Rubinho Correia e Rui Oliveira. A viagem foi uma verdadeira celebração da amizade, com momentos de cultura, boa comida e muita diversão. Joana partilhou os detalhes nas redes sociais, descrevendo os dias como Londres, amigos, palácios e coroas, musicais, Harry Potter, arte, táxis, , frio, conversas boas, gargalhadas, muitas gargalhadas. Já disse gargalhadas? Foram bons os dias por ali».

Durante a estadia, o grupo visitou locais icónicos como o restaurante Sketch London, famoso pela sua arte e gastronomia. E ainda ficaram a conhecer os estúdios da Warner Brothers, onde foram realizados os filmes Harry Potter.

Como frisou o apresentador: «Visitá-los é entrar em cada um dos cenários e na magia Harry Potter. Uma visita inesquecível de cerca de quatro horas e a uma de Londres».

Com 70 anos, Manuel Luís Goucha continua a mostrar que a idade não é um obstáculo para viver novas experiências e criar memórias inesquecíveis com amigos. Uma viagem que foi, sem dúvida, uma verdadeira celebração da vida.

Saiba mais sobre Rubinho Correia: CEO e amigo próximo de Cristina Ferreira

Entre os companheiros de viagem de Manuel Luís Goucha esteve Rubinho Correia, CEO de uma agência de comunicação que representa várias figuras públicas do panorama nacional. O empresário é também conhecido pela sua relação de amizade com Cristina Ferreira, com quem surge frequentemente em momentos de lazer partilhados nas redes sociais. Além disso, é habitual vê-lo acompanhado por Catarina Oliveira, outra amiga próxima do grupo, nas partilhas da apresentadora da TVI.

A publicação de Manuel Luís Goucha rapidamente gerou reações por parte dos seus seguidores, que deixaram diversos comentários a elogiar a boa disposição do apresentador e dos seus amigos.

Fique atento às redes sociais de Manuel Luís Goucha para mais momentos desta viagem especial!