A filha desta mulher disse à mãe que não a ia ver no programa «Goucha» - e o motivo é emocionante

Fernanda Magalhães viveu um terror na sua vida e a filha não escapou.

Fernanda Magalhães casou-se aos 19 anos com o homem que foi seu namorado durante quatro anos e com quem teve uma filha. Os primeiros tempos do casamento pareciam um conto de fadas, mas a felicidade deu lugar ao medo, à violência e ao desespero. Decidiu vir ao programa «Goucha» contar a sua história, para que outras mulheres não passem pelo mesmo, ainda que a filha não a vá assistir: "Ela disse: «Mãe, eu gosto muito de ti, mas não vou ver. Já basta viver uma vez, não preciso de reviver mais nenhuma»".

Uma relação que se tornou violenta

A partir do momento em que o marido começou a beber de forma excessiva, tudo mudou. “Quando começava a beber, ficava muito alterado. O ambiente em casa piorou e eu deixei de ter bebidas em casa, mas ele comprava na rua.” Fernanda relata que o companheiro passou a demonstrar comportamentos controladores e ciumentos, e que tanto ela como a filha viviam em constante medo. “Quando o ouvia meter a chave à porta, ficava cheia de medo.”

Ao longo de 17 anos, Fernanda foi vítima de agressões físicas e psicológicas. Entre os episódios mais dramáticos, Fernanda conta que foi ameaçada com facas e que foi asfixiada. Além das agressões, o ex-marido chegou a recorrer à prostituição para a trair.

A fuga de casa não foi o fim

Apesar de tudo, Fernanda encontrou coragem para fugir com a filha, depois desta lhe pedir: “Mãe, vamos embora. Já não aguento mais.” A fuga, no entanto, não pôs fim ao pesadelo. Após um processo de divórcio litigioso, Fernanda continuou a ser perseguida, ameaçada e agredida. Em 2006, o ex-marido ameaçou fazer explodir o prédio onde vivia. E em 2008, já divorciada, Fernanda foi esfaqueada pelo agressor.

Apesar da gravidade dos factos, o agressor foi apenas condenado com pena suspensa. “Ele só parou de me perseguir quando ficou muito doente.” O ex-marido de Fernanda morreu em 2020, após ser diagnosticado com um cancro.

Hoje, Fernanda reconstruiu a sua vida e orgulha-se do percurso da filha. Mas não esquece o que viveu — e decidiu contar a sua história num livro.