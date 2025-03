Ao lado de 'estrela' de Televisão, Manuel Luís Goucha deixa elogio: «Este é daqueles programas que me honraria apresentar»

O reencontro mais esperado: Com vestido transparente, Márcia Soares posa ao lado de Manuel Luís Goucha

Manuel Luís Goucha partilhou um momento especial ao lado da apresentadora de televisão Fátima Lopes, que lançou agora o seu mais recente projeto.

Manuel Luís Goucha e Fátima Lopes juntos no lançamento de Aqui Há Mão

Manuel Luís Goucha voltou a marcar presença nas redes sociais com uma publicação que está a gerar grande interesse entre os seus seguidores. O apresentador partilhou uma fotografia ao lado de Fátima Lopes durante o lançamento da segunda temporada do programa Aqui Há Mão, exibido no canal Casa e Cozinha.

Na legenda, Manuel Luís Goucha não poupou elogios ao formato apresentado por Fátima Lopes, ao destacar a valorização das manualidades e o equilíbrio entre tradição e modernidade.

“Ontem no lançamento da segunda temporada do Aqui Há Mão, um programa apresentado pela Fátima Lopes no canal Casa e Cozinha e muito bem acompanhado. Um projecto muito interessante onde o respeito pela tradição das manualidades se perpetua nas novas abordagens artísticas. Passado e modernidade de mãos dadas.”

No final da publicação, o apresentador fez uma revelação surpreendente ao afirmar que este é um dos programas que teria gosto em apresentar.

“Dizer que este é daqueles programas que me honraria apresentar é o melhor elogio que posso aqui deixar. Parabéns, Fátima.”

Veja, em baixo, a publicação original.

Tony Carreira também marcou presença no evento

O evento contou ainda com a presença de várias figuras públicas, entre elas Tony Carreira, que se juntou à celebração do regresso do programa. A segunda temporada de Aqui Há Mão promete continuar a destacar o talento dos artesãos portugueses e a explorar novas formas de preservar e inovar a tradição manual.

A publicação de Manuel Luís Goucha já reuniu inúmeros comentários e reações positivas, reforçando o impacto que ambos os apresentadores continuam a ter no panorama televisivo português.