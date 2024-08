Manuel Luís Goucha reage contra a homofobia: «Temos que exigir que eles nos respeitem»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Sónia fala sobre a homossexualidade do filho: «Era diferente…»

Manuel Luís Goucha enaltece postura de mãe de jovem homossexual: «Estamos aqui a falar com uma mãe ideal»

Na sequência da conversa com Tiago Almeida, Manuel Luís Goucha fez um desabafo

Manuel Luís Goucha esteve à conversa com Tiago Almeida, de 24 anos, que contou ser draq queen. O jovem assume a sua homossexualidade de forma natural e o mesmo foi elogiado pelo apresentador.

Sónia Almeida, mãe de Tiago, que também esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, mostrou apoiar a orientação sexual do filho, falando sem preconceitos em relação ao assunto. A postura de Sónia foi enaltecida pelo apresentador, que a adjetivou de «mãe ideal».

No final da conversa com Tiago e Sónia, Manuel Luís Goucha partilhou uma «opinião pessoal» sobre um dos assuntos que foi tema de conversa. «É uma opinião muito pessoal. Ninguém tem de assumir perante quem quer que seja aquilo que é, porque é a vida íntima de uma pessoa, e depois, do outro lado, não temos que exigir que eles não nos aceitem. Temos que exigir que eles nos respeitem. Não querem aceitar, não aceitem. Têm é que respeitar», disse o apresentador.