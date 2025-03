«É a mulher que mais gosto»: Manuel Luís Goucha declara-se a 'estrela' da Televisão portuguesa

O reencontro mais esperado: Com vestido transparente, Márcia Soares posa ao lado de Manuel Luís Goucha

Heitor Lourenço esteve à conversa com Manuel Luís Goucha e falou sobre a contracena recente com rostos muito conhecidos do público português. O nosso apresentador não conteve a sua 'declaração de amor' a uma das mulheres mais marcantes da Televisão.

Heitor Lourenço é um dos rostos mais acarinhados da ficção portuguesa. Apesar de ter estudado Psicologia, a paixão pelo teatro falou mais alto, levando-o a construir uma carreira sólida nos palcos e no ecrã. Em entrevista a Manuel Luís Goucha, o ator falou-nos sobre a peça de teatro que está atualmente em cena, entre outros temas.

O Presente e os Novos Desafios

Atualmente, Heitor Lourenço esteve em cena com uma nova peça de teatro, um projeto que descreveu com entusiasmo. Embora não tenha revelado todos os detalhes, fez questão de sublinhar a importância de continuar a levar a arte teatral ao público, reforçando o papel essencial da cultura na sociedade portuguesa.

No decorrer da entrevista, e ao falar da peça de teatro "A Mais Velha Profissão" que esteve em cena de 19 de fevereiro a 2 de março, o ator Heitor Lourenço teceu largos elogios a Júlia Pinheiro, que também fez parte do elenco. Manuel Luís Goucha, amigo da apresentadora, não deixou escapar a oportunidade para se 'declarar' também a Júlia Pinheiro.

Veja o momento imperdível no vídeo, em baixo.

Dos Primeiros Palcos à Televisão

Desde criança, Heitor Lourenço sentiu-se fascinado pelo teatro. O primeiro contacto com a arte de representar aconteceu ainda na escola, mas só aos 18 anos decidiu seguir esta vocação, inscrevendo-se num curso de teatro com a icónica Maria do Céu Guerra.

Apesar de ter tirado um curso de Psicologia, foi na representação que encontrou a sua verdadeira realização. Com uma carreira que se estende por várias décadas, já trabalhou em alguns dos mais prestigiados teatros do país, como o Teatro Nacional D. Maria II, o Teatro da Comuna e o Teatro Aberto.

Uma Carreira Versátil e Marcante

O talento e a versatilidade de Heitor Lourenço permitiram-lhe brilhar tanto no teatro como na televisão. Ao longo dos anos, participou em inúmeras produções televisivas, conquistando o público com interpretações marcantes. A sua presença carismática tornou-o numa figura incontornável da ficção nacional.

À conversa com Manuel Luís Goucha, o ator não escondeu o orgulho pelo percurso que construiu, realçando o amor inabalável pelo teatro e o respeito pelo meio televisivo.Durante a conversa, o ator aproveitou, ainda, para deixar largos elogios ao apresentador, e recordou quando este conduzia um formato televisisvo há cerca de 30 anos atrás.

Veja o momento, no vídeo em baixo.