Manuel Luís Goucha rumou a Londres com amigo improvável, e que já se tornou um rosto conhecido do público

Manuel Luís Goucha desfruta de uns dias em Londres com o marido Rui Oliveira e os amigos Joana Gonçalves e Rubinho Correia. Veja as fotografias!

Manuel Luís Goucha voltou a partilhar com os seus seguidores um momento especial da sua vida pessoal. Esta quinta-feira, 13 de março, o apresentador recorreu às redes sociais para divulgar um vídeo onde surge num táxi londrino ao lado do marido, Rui Oliveira, e dos amigos Joana Gonçalves e Rubinho Correia.

O grupo encontra-se em Londres, no Reino Unido, a desfrutar de uma escapadinha, e tem aproveitado para registar os momentos mais marcantes da viagem. Nas redes sociais, têm sido partilhadas diversas imagens que mostram o espírito descontraído e de celebração desta viagem entre amigos.

Rubinho Correia: CEO e amigo próximo de Cristina Ferreira

Entre os companheiros de viagem de Manuel Luís Goucha está Rubinho Correia, CEO de uma agência de comunicação que representa várias figuras públicas do panorama nacional. O empresário é também conhecido pela sua relação de amizade com Cristina Ferreira, com quem surge frequentemente em momentos de lazer partilhados nas redes sociais. Além disso, é habitual vê-lo acompanhado por Catarina Oliveira, outra amiga próxima do grupo, nas partilhas da apresentadora da TVI.

A publicação de Manuel Luís Goucha rapidamente gerou reações por parte dos seus seguidores, que deixaram diversos comentários a elogiar a boa disposição do apresentador e dos seus amigos.

