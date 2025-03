Manuel Luís Goucha partilha vídeo único: «Ontem ao chegar a casa deparei-me com esta cena»

Manuel Luís Goucha partilhou um vídeo que envolve o marido Rui Oliveira, e as reações multiplicaram-se! Ora veja a partilha hilariante do apresentador.

Esta terça-feira, dia 18 de março, Manuel Luís Goucha recorreu às suas redes sociais para partilhar um vídeo muito engraçado e que envolve o marido Rui Oliveira.

No vídeo, Rui Oliveira aparece a tocar piano, e o apresentador acompanhou esse mesmo registo com a seguinte legenda: «Ontem ao chegar a casa deparei-me com esta cena: um piano e um Rui completamente desafinados. O piano tem conserto, já o Rui…», com vários emojis de 'chorar a rir'.

Veja, em baixo, a publicação original.

As reações ao vídeo multiplicaram-se, e a publicação recebeu comentários como: "Chegar a casa e ter o amor das (nossas vidas), mesmo desafinado... Com treino, e afinadinhos chegam lá...!", "Este rapaz é um autodidata", "Lindo. Nunca é tarde para aprender", "Já cantas, falas francês realmente só faltava tocares piano", entre outros.