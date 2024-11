Exclusivo: Manuel Luís Goucha vai ser o apresentador de (mais um) programa na TVI! Saiba tudo

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Para além do programa «Goucha» durante as suas tardes da semana e o programa de animação «Funtástico» aos domingos à tarde, Manuel Luís Goucha irá conduzir outro formato muito especial. Saiba todos os detalhes

A 4ª Edição da Gala dos Sonhos, um dos eventos de beneficência mais esperados do ano, contará com Manuel Luís Goucha como anfitrião. O apresentador da TVI e Embaixador da Associação Sara Carreira liderará esta noite inesquecível, marcada por atuações deslumbrantes, momentos emocionantes e uma forte missão solidária.

Um evento de união e esperança

Organizada pela Associação Sara Carreira, com produção da Fremantle e transmissão em direto pela TVI, a Gala dos Sonhos tornou-se um símbolo de união e esperança. A sua principal missão é angariar fundos para apoiar pessoas em situações de vulnerabilidade, dando continuidade ao legado da jovem Sara Carreira.

O evento reúne anualmente artistas de renome e personalidades influentes para criar um espetáculo único, enquanto sensibiliza e inspira o público. Este ano, a expectativa é ainda maior, com promessas de momentos mágicos e um cartaz recheado de estrelas.

Alinhamento oficial e participações especiais

O alinhamento oficial será divulgado no dia 2 de dezembro, mas já foram confirmadas atuações de artistas como Mariza, Rita Guerra, Mariiana, Djodje, Maninho, e Afonso Dubraz, entre outros nomes de destaque que serão revelados em breve. Além disso, a família Carreira — Tony, Mickael e David — terá uma presença especial, sublinhando a carga emocional e o significado profundo do evento.

Anabela Fonseca, Diretora Executiva da Associação Sara Carreira, destacou o entusiasmo com que o evento está a ser preparado:

“Todos os anos, a Gala dos Sonhos apresenta talentos excecionais, e este ano não é diferente. É com grande entusiasmo que partilhamos os nomes dos extraordinários artistas que se comprometeram generosamente a fazer desta noite uma experiência mágica.”

Manuel Luís Goucha, o anfitrião dos sonhos

A escolha de Manuel Luís Goucha como apresentador reforça o caráter emotivo e inspirador do evento. Figura icónica da televisão portuguesa, Goucha tem sido um defensor ativo de causas solidárias e desempenha o papel de Embaixador da Associação Sara Carreira com grande dedicação.

A 4ª Edição da Gala dos Sonhos acontecerá no dia 6 de dezembro, sendo transmitida em direto pela TVI. As receitas do evento revertem na totalidade para a Associação Sara Carreira, garantindo que os sonhos continuam a realizar-se para aqueles que mais precisam.

Marque já na sua agenda esta data especial e prepare-se para uma noite de magia, emoção e solidariedade.