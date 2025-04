Consegue resolver esta adivinha de Manuel Luís Goucha? Nem toda a gente acertou

O marido do apresentador, Rui Oliveira, acertou. Será que também consegue?

Manuel Luís Goucha voltou a mostrar, nas redes sociais, o seu inconfundível sentido de humor — e mais uma vez, ao lado do marido Rui Oliveira, o bom humor reinou.

Na tarde desta terça-feira, o apresentador da TVI partilhou, no Instagram, um vídeo descontraído onde apanha o marido, Rui, num raro momento de sossego no cadeirão de casa. Mas o descanso durou pouco.

“Estás a descansar? Mas olha, eu tenho que te colocar aqui uma questão. O João tinha 9 ovos, partiu 3, fritou 3 e comeu 3. Com quantos é que ficou?”, pergunta Goucha. Rui Oliveira, com um ar de quem já esperava mais uma das partidas do marido, não hesita na resposta e atira, entre risos: “Deixa-me dormir, filho.”

A cumplicidade entre os dois não passou despercebida, mas o certo é que Rui Oliveira acertou na adivinha. E você, conseguiu?

Veja o momento: