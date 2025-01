Mestre Espiritual 'visita' uma das vidas passadas de Manuel Luís Goucha: «Eu já era gay no século XVI!?»

Teresa Stichaner, Mestre Espiritual, revelou uma vida passada de Manuel Luís Goucha no programa «Goucha». Descubra o que a convidada partilhou sobre o apresentador.

Na emissão de hoje, 14 de janeiro, do programa «Goucha», transmitido pela TVI, Manuel Luís Goucha recebeu Teresa Stichaner, uma convidada especial que trouxe ao palco uma perspetiva fascinante sobre espiritualidade e vidas passadas. Com 53 anos, Teresa é Mestre Espiritual e dedica-se a ajudar pessoas através de limpezas energéticas, medições espirituais e revelações sobre as suas vidas anteriores.

Desde criança, Teresa Stichaner afirma sentir e visualizar acontecimentos antes de eles se materializarem, algo que acabou por a conduzir à sua atual missão enquanto guia espiritual. Durante a entrevista com Manuel Luís Goucha, a convidada teve um momento revelador ao partilhar detalhes sobre uma vida passada do apresentador, ao transportar os telespectadores para uma Espanha do século XVI.

Uma vida passada em Espanha: trovador e alma sensível

De acordo com a Mestre Espiritual, Manuel Luís Goucha teria vivido como um homem ligado ao mundo artístico e musical, um trovador, no século XVI. "O pai estava ligado ao exército do reino e não aceitava, achava que era fraco sendo um homem, e não eram essas as características que ele queria num filho. A mãe sempre o protegeu, era uma família de classe média... vejo aqui uma casa, a cozinha, a empregada... a mãe era querida, era empática, não tinha aquela posição de patroa, e ele gostava muito deste ambiente, porque sentia amor", descreveu Teresa Stichaner com detalhe.

Esta revelação despertou o interesse do apresentador, que reagiu de forma hilariante: «Eu já era gay no século XVI!?», entre outras reações interessantes. Goucha, conhecido pela sua abertura a temas variados e pela forma como conduz entrevistas intimistas, mostrou-se atento e questionou Teresa Stichaner sobre o significado destas memórias espirituais.

A espiritualidade no quotidiano

Teresa Stichaner explicou ainda como utiliza as suas capacidades espirituais para ajudar pessoas a superar bloqueios emocionais e a compreender melhor os desafios das suas vidas presentes.

O momento vivido no programa destacou a importância do autoconhecimento e trouxe à discussão a crescente procura por práticas espirituais alternativas em tempos de incerteza. A conversa entre Manuel Luís Goucha e Teresa Stichaner manteve um equilíbrio entre a curiosidade natural e o respeito pelo mundo espiritual, cativando a atenção dos telespectadores.

