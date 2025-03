Há um vídeo de Márcia Soares no Brasil que está a dar que falar. A comentadora mostra-se mais ousada do que nunca

Márcia Soares e João Ricardo: uma história que começou a partir do Secret Story, agora em imagens

De férias no calor do Rio de Janeiro, Márcia Soares partilhou registos de sonho. Mas há um vídeo em particular que captou a atenção de todos...

Márcia Soares embarcou numa viagem inesquecível até ao Brasil, onde tem aproveitado dias de puro encanto em cenários deslumbrantes! A comentadora de reality shows tem partilhado vários momentos desta aventura nas redes sociais.

A ex-concorrente do Big Brother 2023, tem mostrado o quão feliz e descontraída está neste paraíso tropical. Após cerca de 10 horas de voo, o destino final não poderia ser mais icónico: a vibrante cidade do Rio de Janeiro, berço do famoso Carnaval.

Mas há um vídeo que está a dar que falar... Márcia Soares mostra-se de biquíni e sobe a temperatura!

Entre praias paradisíacas, sabores irresistíveis e paisagens de cortar a respiração, Márcia está a viver uma experiência única no Brasil. Veja as fotos e descubra tudo!

Márcia viajou na companhia de uma amiga. Veja quem é nesta galeria que preparámos para si.