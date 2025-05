Márcia Soares celebra nova conquista e recebe apoio inesperado: «Muito orgulho»

Ao lado de Márcia Soares, Gonçalo Quinaz deu que falar na gala do Big Brother. Será que viu?

Márcia Soares soma elogios com look que já foi usado por Rita Pereira

Márcia Soares dá que falar com nova conquista. Saiba tudo

Márcia Soares, comentadora do Big Brother 2025, partilhou no Instagram mais uma conquista profissional. A ex-concorrente do Big Brother 2023 é agora o rosto de uma nova campanha publicitária.

A publicação rapidamente gerou uma onda de apoio por parte dos seguidores, entre eles várias figuras públicas. Inês Morais, vencedora do Big Brother 2024 e do Secret Story – Desafio Final, não poupou elogios à amiga e ex-colega de reality shows.

Através do X (antigo Twitter), Inês Morais escreveu: «Muito orgulho na minha Márcia. Amo, amo, amo, amo, amo». Num tom bem ao estilo direto que a caracteriza, deixou ainda uma mensagem para os críticos: «Os haters, antes de comentarem, experimentem primeiro o produto que a gata está a promover, porque pode mesmo ser falta disso».