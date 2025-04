Ainda se lembra do primeiro encontro de Márcia Soares com Manuel Luís Goucha? Veja o momento que tanto deu que falar

O vídeo de Márcia Soares com Manuel Luís Goucha tem mais de 1 milhão de visualizações.

Márcia Soares foi a terceira classificada do Big Brother 2023. Durante o programa, Manuel Luís Goucha mostrou ser apoiante da concorrente e até um «grito» ficou viral, o famoso "Viva a Márcia". Por isso, a expectativa do encontro com o apresentador era muita. Nas redes sociais da TVI, foi possível ver o momento, que conta com mais de 1 milhão de visualizações.

A finalista do Big Brother 2023, Márcia Soares, voltou a cruzar-se com Manuel Luís Goucha na gala de aniversário da TVI em 2025, um momento especial que reforçou a ligação entre ambos.

Depois de já terem trocado palavras de carinho na entrevista concedida ao programa Goucha, onde Márcia pôde falar sobre o seu percurso dentro e fora da casa, o reencontro na gala foi mais um capítulo desta ligação.