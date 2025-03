Após foto reveladora e flores misteriosas, João Ricardo reage a alegado romance com Márcia Soares e 'oferece' exclusivo

A fotografia de Márcia Soares e João Ricardo juntos dentro de um carro está a gerar especulação sobre um possível romance. Saiba tudo o que aconteceu no "Dois às 10"!

A possível relação entre Márcia Soares e João Ricardo tem sido um dos temas mais comentados da atualidade televisiva. A polémica começou depois de uma fotografia, onde ambos surgem juntos dentro de um carro, ter começado a circular na imprensa cor-de-rosa portuguesa. A imagem sugere um clima de proximidade, mas até ao momento, nenhum dos dois comentadores do Secret Story – Desafio Final confirmou ou desmentiu os rumores sobre um possível envolvimento amoroso.

Tema em destaque no "Dois às 10"

Esta quinta-feira, 13 de março, a fotografia foi amplamente debatida no programa Dois às 10, apresentado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, no segmento Conversas de Café. Os comentadores Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco não esconderam a sua opinião e foram unânimes nos elogios ao possível casal: “Fazem um par lindíssimo”, “Quero que eles sejam muito felizes”, “Acho que combinam.”

Cláudio Ramos revelou ainda um detalhe que aumentou ainda mais as suspeitas: segundo o apresentador, encontrou Márcia Soares nos corredores da TVI na quarta-feira, dia 12 de março, com um ramo de flores amarelas, alegadamente oferecido por João Ricardo.

João Ricardo reage em direto

Já esta sexta-feira, 14 de março, João Ricardo foi um dos convidados do Dois às 10 e foi confrontado com a fotografia que deu origem à especulação. Questionado sobre a relação com Márcia Soares, o ex-concorrente do Secret Story fez questão de esclarecer:

“Eu posso dar aqui uma notícia em primeira mão (…) a Márcia é um mulherão e tem-me ajudado muito.”

Apesar desta afirmação, João Ricardo não confirmou explicitamente um relacionamento amoroso, deixando a dúvida no ar. Veja o momento no video, em baixo.

Reencontro emocionante com Manuel Luís Goucha

Márcia Soares e João Ricardo já haviam sido convidados do programa Goucha, onde abordaram o percurso nos reality shows da TVI. No passado dia 22 de fevereiro, durante a Gala de Aniversário da estação, Márcia Soares protagonizou um reencontro emocionante com Manuel Luís Goucha, momento que ficou registado em várias fotografias.

A relação entre Márcia Soares e João Ricardo continua a ser um mistério, mas uma coisa é certa: o público não tira os olhos do possível casal. Fique a par dos desenvolvimentos desta história!