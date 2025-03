'Corajosa' e 'destemida': Nova partilha arriscada e impressionante de Márcia Soares provoca o furor nas redes sociais

Márcia Soares, ex-concorrente e comentadora, está a desfrutar de uns dias de sonho no Brasil, e as imagens são arrebatadoras! Mais recentemente, a 'princesa' de Portugal fez uma partilha, que gerou milhares de reações! Ora veja

Márcia Soares, comentadora do Secret Story - Desafio Final e ex-concorrente do Big Brother 2023, tem recorrido às suas redes sociais para partilhar toda a sua experiência incrível na fantástica cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, e tem gerado vários comentários e reações positivas! Não só pela sua postura e sorriso que já conquistou o público português, como também pela beleza natural que é um dos traços característicos deste destino sul-americano.

A ex-concorrente e agora comentadora do formato, está a aproveitar uns dias de férias com a amiga no destino paradisíaco que é o Rio de Janeiro, e o registo fotográfico da viagem mostra que está a usufruir muito desta viagem única!

Numa das suas publicações mais recentes, Márcia Soares decidiu surpreender os seguidores com uma visita à famosa favela da Rocinha. Sem qualquer medo, a ex-concorrente foi explorar e conhecer mais sobre um dos sítios mais conhecidos do Brasil, e registou essa experiência única em vídeo.

Veja, em baixo, a publicação original.

Os comentários ao vídeo multiplicaram-se, e os fiéis seguidores de Márcia Soares não deixaram de sublinhar a sua 'coragem' pelo facto de ter ido conhecer um sítio famoso por ser perigoso: «Mostraste para nós o que muitos não tinham a coragem de ter ido conhecer», «Tiveste a coragem suficiente para mostrar que se pode ir visitar a famosa Rocinha», «É por isso que tu és especial», «O mundo está sedento de pessoas assim como tu», «Obrigada Márcia, pela coragem», ou «Mulher destemida!», entre outras reações igualmente positivas.

Recorde-se que, Márcia Soares foi convidada de Manuel Luís Goucha aquando da sua saída do Big Brother 2023, reality show onde protagonizou vários momentos com Francisco Monteiro.