Em êxtase, Márcia Soares mostra-se feliz com novidade: «Deu certo, está tudo alinhado!»

Marcia Soares, que se deu a conhecer ao público com a sua participação no "Big Brother 2023" e agora é comentadora do "Secret Story - Desafio Final", mostrou-se radiante com uma novidade.

Após ter partilhado com os seguidores do Instagram que estava a tentar fazer o pedido de emissão do passaporte, num processo marcado por alguns imprevistos, Márcia Soares regressou a essa mesma rede social para partilhar uma notícia, que a deixou radiante.

"Deu certo! Está tudo alinhado!", afirmou a comentadora de "Secret Story - Desafio Final" e ex-concorrente do "Big Brother 2023", esta terça-feira, dia 11, num vídeo em que aparece sorridente e já com o cujo documento nas mãos. "Já tenho o meu passaporte! Tudo certo", sublinhou Márcia Soares, enviando ainda um beijo aos fãs.

De acordo com a SELFIE, a comentadora deverá viajar após o fim do reality show da TVI. No entanto, o destino não é, para já, conhecido.

Assista ao vídeo original, em baixo.

Recorde-se que, Márcia Soares foi uma das convidadas da última Gala de Aniversário da TVI, realizada no passado dia 22 de fevereiro no Casino Estoril. A comentadora do "Secret Story - Desafio Final" e Manuel Luís Goucha protagonizaram um reencontro muito especial, e há fotografias desse momento.