Evento 'assustador' no Brasil leva Márcia Soares a confessar: «Não sei como há gente que...»

Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother 2023, está de férias no Brasil, e as imagens são de cortar a respiração! Recentemente, a comentadora fez uma partilha algo íntima, e deixa uma nota! Veja o que aconteceu

Márcia Soares, que faz parte do leque de comentadores do Secret Story - Desafio Final e participou como concorrente no Big Brother 2023, tem partilhado nas suas redes sociais toda a sua experiência arrebatadora na incrível cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, e tem gerado vários comentários e reações positivas! Não só pela sua forma de estar e sorriso que já conquistou o público português, como também pela beleza única que é um dos traços característicos deste destino sul-americano.

A ex-concorrente está a aproveitar uns dias de lazer com a amiga no destino paradisíaco que é o Rio de Janeiro, e as fotografias da viagem mostram que está mesmo a usufruir muito desta viagem única!

Esta quinta-feira, Márcia Soares surpreendeu os seguidores com uma partilha do foro mais íntimo, após uma noite assustadora: «Hoje o barulho da chuva destruiu-me durante a noite, não sei como é que há gente que acha o som da chuva apaziguador», confessa.

