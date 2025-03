Márcia Soares 'incendeia' as redes sociais e há um comentário que salta à vista: «És linda, mas o mais lindo é o teu sorriso»

O reencontro mais esperado: Com vestido transparente, Márcia Soares posa ao lado de Manuel Luís Goucha

Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother 2023 e atual comentadora do mesmo formato, está a desfrutar de umas férias no Brasil, e as imagens são deslumbrantes! Ora veja a galeria que preparámos para si!

Márcia Soares, uma das concorrentes que mais marcou os reality shows dos últimos anos, tem recorrido às suas redes sociais para partilhar fotografias fantásticas das belas paisagens do Rio de Janeiro, no Brasil, e tem gerado várias reações positivas! Não só pela sua óbvia beleza que toda a gente já conhece, como também pela beleza natural que é traço característico deste destino sul-americano.

A ex-concorrente e agora comentadora do formato, foi de férias com a amiga para o destino paradisíaco que é o Rio de Janeiro, e as fotografias da viagem mostram que está a aproveitar muito e a usufruir desta viagem única!

Numa das suas últimas publicações que reúne algumas das fotografias mais recentes da sua viagem, Márcia Soares escreveu a seguinte legenda: «Leva a sério a vida, mas não te esqueças que a vida é uma grande roda de samba».

As reações por parte dos seus fiéis seguidores foram unânimes: «Uma sereia deu à costa brasileira», «És linda Márcia, mesmo no Rio não deixas de ser tema cá», «Brasa!», «OIha que coisa mais linda» ou «És linda, mas o mais lindo é o teu sorriso», entre muitos outros comentários à partilha da comentadora.

