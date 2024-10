A homenagem de Manuel Luís Goucha a Marco Paulo: «Extingue-se uma das maiores vozes deste país»

A morte de Marco Paulo está a gerar uma onda de homenagens.

O cantor Marco Paulo faleceu esta manhã, aos 79 anos, após uma longa luta contra cancros no pulmão e no fígado. Ícone da música popular portuguesa, o artista manteve-se ativo até ao final. Sucedem-se as homenagens, nomeadamente a reação de Manuel Luís Goucha no programa «Dois às 10».

«Quando penso em Marco Paulo, penso numa voz portentosa que tinha (...) Extingue-se uma das maiores vozes deste país».

O apresentador deixou ainda um beijinho especial a Cinha Jardim, grande amiga do cantor.