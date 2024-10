Manuel Luís Goucha revela como surgiu a icónica imagem dos caracóis de Marco Paulo: «Um acidente»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Marco Paulo faleceu aos 79 anos. O apresentador Manuel Luís Goucha recorda o percurso do cantor.

Manuel Luís Goucha marcou presença na CNN Portugal para prestar homenagem ao cantor Marco Paulo, que faleceu esta manhã, dia 24 de outubro, depois de lutar contra cancro. O apresentador recordou o percurso de sucesso do cantor e a imagem de marca que o caracterizou durante muito tempo: os caracóis no cabelo.

«Os caracóis é apenas um mero acidente, digamos assim. Há um dia em que ele toma banho e não seca o cabelo e é assim que nasce uma das suas imagens de marca».

Manuel Luís Goucha deixou ainda o que pode ser o legado do cantor, recordando também as críticas de que Marco Paulo foi alvo: «É bom lembrar que muitas pessoas consideraram Marco Paulo piroso e que hoje possivelmente estarão a tecer elogios». Fala ainda do facto de ser um cantor romântico e destacou não ter ido "pelo caminho fácil da brejeirice".

O apresentador da tarde da TVI admite que a sua relação com Marco Paulo era profissional e que começou cedo, quando ainda apresentava o programa da manhã na RTP: «Hoje em dia os artistas vão à televisão e, injustamente para muitos deles, não são pagos. Naquela altura pagava-se um cachet e o mais alto era apenas para o Marco Paulo. Ele era a estrela».