O último aniversário de Marco Paulo na TVI foi passado com Manuel Luís Goucha

Marco Paulo faleceu esta manhã aos 79 anos, depois de travar luta contra o cancro. Recordamos momentos do cantor na TVI.

Antes de ter um programa em nome próprio na SIC, Marco Paulo marcou presença várias vezes nos programas da TVI. Em 2019, o cantor celebrou o aniversário no «Você na TV», na altura apresentado por Maria Cerqueira Gomes e Manuel Luís Goucha. O apresentador chegou mesmo a cantar os parabéns ao cantor.

Quem também surpreendeu Marco Paulo foi Cinha Jardim, amiga há longa data.

Já esta manhã, no programa Dois as 10, Manuel Luís Goucha e Cinha Jardim reagiram à morte do cantor. A comentadora da Casa dos Segredos mostrou-se visivelmente abalada.