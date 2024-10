Manuel Luís Goucha faz desabafo sobre morte de Marco Paulo: «Quisera eu acreditar no céu e...»

Marco Paulo faleceu aos 79 anos depois de travar uma luta contra o cancro.

Manuel Luís Goucha recorreu às suas redes sociais para prestar uma homenagem a Marco Paulo.

"Tantas vezes que o recebemos no “Você na Tv” e era sempre uma festa. Cantávamos com ele e o coro era de milhares e milhares de vozes que sabem as suas canções de trás para a frente. São mais de cinquenta anos de canções, sempre românticas… era o próprio quem o dizia” nunca fui um cantor de modas”. Durante décadas foi Mário Martins, na Valentim de Carvalho, quem inteligentemente lhe propunha o repertório e assim a sua portentosa voz vestiu versões de temas de grande sucesso internacional. Marco Paulo “fugiu” hoje do olhar de quem lhe era próximo ( família, amigos e fãs) mas como artista a sua voz não se extingue, está eternizada em inúmeros registos. Quisera eu acreditar no céu e já o estaria a ver de braços abertos em direção a Amália, seu ídolo maior, e no colo de sua amadíssima mãe"

Já antes, o apresentador tinha entrado em direto no programa «Dois Às 10» para a sua primeira reação à partida do cantor.

O cantor Marco Paulo faleceu esta manhã, aos 79 anos, após uma longa luta contra cancros no pulmão e no fígado. Ícone da música popular portuguesa, o artista manteve-se ativo até ao final. Sucedem-se as homenagens, nomeadamente a reação de Manuel Luís Goucha no programa «Dois às 10».

«Quando penso em Marco Paulo, penso numa voz portentosa que tinha (...) Extingue-se uma das maiores vozes deste país».

O apresentador deixou ainda um beijinho especial a Cinha Jardim, grande amiga do cantor.