«Aí ele percebeu que se estava a aproximar do fim»: Comovido, amigo de longa data de Marco Paulo recorda os últimos dias do cantor

Uma verdadeira 'embrulhada'! Amigo de longa data de Marco Paulo comenta as últimas polémicas sobre a herança de Marco Paulo

Telmo Miranda presta homenagem a Marco Paulo no espetáculo Tributo – Maravilhoso Coração, que acontece a 18 de março no Capitólio, em Lisboa. O cantor recorda a amizade de uma década e revela detalhes dos últimos anos do artista.

Uma homenagem ao legado de Marco Paulo

Telmo Miranda prepara-se para subir ao palco do Capitólio, em Lisboa, no próximo dia 18 de março, para protagonizar o espetáculo Tributo – Maravilhoso Coração, uma homenagem ao icónico cantor Marco Paulo. Este evento especial cumpre um dos desejos do próprio Marco Paulo, que pretendia ver o seu legado perpetuado através da música que marcou gerações.

Em entrevista no programa Goucha, Telmo Miranda partilhou memórias da amizade de 10 anos que manteve com o falecido artista, recordando os inúmeros duetos que ambos protagonizaram ao longo das suas carreiras. O cantor sublinhou a responsabilidade e a emoção que sente ao interpretar os temas de Marco Paulo, garantindo que esta homenagem será um momento único para os fãs.

Uma vida dedicada à música e ao espetáculo

Desde criança, Telmo Miranda revelou talento para o mundo do espetáculo, contando sempre com o apoio da família para desenvolver a sua paixão pela música. Integrou o coro da Gulbenkian e fez parte de bandas emblemáticas como Sétimo Céu e Xanadu. Além da carreira como cantor, destacou-se também em dobragens e trabalhos como ator, consolidando um percurso versátil no panorama artístico português.

Os últimos anos de Marco Paulo e o apoio da família ao tributo

Durante a conversa com Manuel Luís Goucha, Telmo Miranda abordou a fase final da vida de Marco Paulo, marcada por uma batalha de 30 anos contra o cancro. O cantor enfrentou cinco tumores e um princípio de AVC, desafios que testaram a sua resiliência e força de vontade. Telmo Miranda revelou ainda o momento em que Marco Paulo percebeu que o fim estava próximo, uma recordação comovente que tocou profundamente o público.

Veja o momento no vídeo, em baixo.

Outro tema abordado foi o apoio da família do artista ao espetáculo Tributo – Maravilhoso Coração. Questionado por Goucha, Telmo Miranda esclareceu se a família de Marco Paulo apoia ou não esta iniciativa e comentou os momentos de maior controvérsia relacionados com a herança do falecido cantor.

Com este tributo, Telmo Miranda pretende não só celebrar a carreira de Marco Paulo, mas também garantir que a sua música continua a emocionar gerações. O espetáculo promete ser um momento de grande emoção e nostalgia para todos os admiradores do intérprete de Maravilhoso Coração.