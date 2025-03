«Passei coisas maravilhosas nos bastidores»: 'Cúmplice' de Marco Paulo é o nosso convidado de hoje

Telmo Miranda revela: «Passei coisas maravilhosas com o Marco Paulo em bastidores»

Em fevereiro, o ator e cantor Telmo Miranda recordou o seu amigo Marco Paulo no programa 'Para Si' do canal V+ TVI, com algumas histórias de bastidores, e anunciou um espetáculo em homenagem ao falecido artista. Hoje, é o nosso convidado desta tarde!

Na emissão do passado dia 4 de fevereiro, do programa "Para Si", transmitido no canal V+ TVI e conduzido por Ana Rita Clara, recebemos o artista Telmo Miranda.

Telmo Miranda, que tem uma carreira sólida como cantor a ator, falou-nos do legado de Marco Paulo, e comentou sobre o que se tem escrito na imprensa nas últimas semanas sobre o falecido cantor. Numa conversa intimista e que contou com várias revelações, Telmo Miranda 'abriu o seu coração' sobre a sua relação cúmplice com Marco Paulo.

Telmo Miranda é também o autor do tributo «Maravilhoso Coração», um espetáculo que percorre Portugal e além-fronteiras, e que pretende homenagear Marco Paulo.

