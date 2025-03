«Vou fazer uma pergunta horrível»: Manuel Luís Goucha confronta amigo de longa data de Marco Paulo

Telmo Miranda recorda a amizade de uma década com Marco Paulo e revela detalhes dos últimos anos do artista.

Um Tributo ao legado de Marco Paulo

Telmo Miranda está prestes a subir ao palco do Capitólio, em Lisboa, no próximo dia 18 de março, para protagonizar o espetáculo Tributo – Maravilhoso Coração, um tributo ao icónico cantor romântico português Marco Paulo. Esta homenagem especial cumpre um dos desejos do próprio Marco Paulo, que gostaria ver o seu legado perpetuado através da música que marcou gerações.

No decorrer da entrevista no programa Goucha, Telmo Miranda partilhou memórias da amizade de 10 anos que manteve com o falecido artista, recordando os inúmeros duetos que ambos protagonizaram ao longo das suas carreiras. O cantor falou-nos ainda da responsabilidade e a emoção que sente ao interpretar os temas de Marco Paulo, e garantiu que esta homenagem será um momento único para os fãs.

Questionado por Manuel Luís Goucha sobre as razões por trás da criação deste espetáculo, Telmo Miranda respondeu sem reservas. Veja, no vídeo em baixo, a resposta do amigo de Marco Paulo.

A última fase de vida de Marco Paulo

Durante a entrevista que concedeu a Manuel Luís Goucha esta última quarta-feira, dia 12 de março, Telmo Miranda abordou, ainda, os últimos momentos da vida de Marco Paulo, marcada por uma batalha de 30 anos contra o cancro. O cantor enfrentou cinco tumores e um princípio de AVC, desafios que testaram a sua resiliência e força de vontade. Telmo Miranda recordou também o momento emotivo em que Marco Paulo percebeu que o fim estava próximo, uma recordação comovente.

Veja o momento no vídeo, em baixo.

Um percurso profissional dedicado às artes

Desde jovem, Telmo Miranda revelou talento para o mundo do espetáculo, contando sempre com o apoio da família para desenvolver a sua paixão pela música. Fez parte do coro da Gulbenkian e integrou bandas emblemáticas como Sétimo Céu e Xanadu. Além da carreira como cantor, destacou-se também em dobragens e trabalhos como ator, consolidando um percurso versátil no panorama artístico português.