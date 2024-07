Manuel Luís Goucha ausente do programa da tarde por motivos de saúde

Maria Botelho Moniz assume a apresentação do programa.

Segunda feira, dia 22 de julho, o apresentador da TVI tinha mostrado estar adoentado logo na conversa com os seus convidados. Na sequência disto, está ausente da apresentação esta terça feira e a recuperar. Maria Botelho Moniz assume a condução do programa «Goucha», onde vai entrevistar Miguel Raposo.

Recorde a entrevista de Manuel Luís Goucha a Diogo Morgado, no primeiro programa desta semana:

Diogo Morgado está de regresso à TVI para participar na nova série «Vizinhos para sempre». O ator foi nosso convidado para falar da personagem e da sua carreira que tantos sucessos tem. Foi precisamente ao falar do sucesso do projeto em que interpretou Jesus Cristo, que surpreendeu Manuel Luís Goucha. O ator admitiu ainda que não esperava mais da repercussão que o trabalho teve e que os objetivos pessoais não condizem com o que viveu: «Eu tive a vantagem de poder ter experienciado algo que não é para mim. Desde a futilidade de tudo, desde as variáveis que não são necessariamente o talento (...) Aos olhos de alguém que queria ser famoso, seria o céu, mas não é a minha essência»

O apresentador recordou o sucesso estrondoso e como chegou a ser entrevistado por Oprah Winfrey, contudo, Diogo Morgado não valoriza demasiado isso e deixou um desafio ao apresentador: «As coisas mais interessantes um dia ainda vão ser contadas, talvez num livro ou numa conversa num podcast que um dia fizeres ou eu te convidar, mas nunca ninguém quis saber disso».

Sobre o novo desafio na TVI, Diogo Morgado confessou que há muito tempo que não se divertia tanto e que precisava deste momento depois de um ano menos luminoso onde lidou com a morte do pai.

Veja a conversa completa: