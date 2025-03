David Motta, filho de Maria das Dores, faz revelações exclusivas sobre o irmão, que nunca falou do crime publicamente: «Não estou a cometer nenhuma inconfidência...»

David Motta, em entrevista a Manuel Luís Goucha, abordou o afastamento do irmão, que optou por manter um perfil discreto depois da mãe, Maria das Dores, ter mandado matar o irmão. O artista manifestou tristeza ao admitir que a relação entre ambos dificilmente será restaurada.

David Motta, figura conhecida do público, esteve recentemente à conversa com Manuel Luís Goucha, numa entrevista onde abordou temas delicados da sua vida pessoal. O artista falou abertamente sobre a relação com a mãe, Maria das Dores, e o afastamento do irmão, cuja identidade se mantém resguardada.

Ainda assim, garantiu que sabe bem quem é o irmão. Segundo David, o irmão optou por se afastar da família e manter um perfil discreto, mas não deixou de seguir os seus próprios caminhos. Atualmente, além de exercer medicina, dedica-se à música e tem uma banda com alguma visibilidade.

David Motta não escondeu a sua tristeza ao admitir que a sua intuição lhe diz que a relação entre ambos dificilmente será restaurada. "Eu gostaria, mas a minha intuição diz-me que é muito complicado ou quase impossível".