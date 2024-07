Maria Botelho Moniz: «Foi um percalço estar aqui hoje, mas estou mesmo feliz por ter sido hoje. És extraordinário»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

«Tu és filho de dois dos maiores de sempre!»: Miguel Raposo mostra-se comovido com declarações de Maria Botelho Moniz

No final da conversa, Maria Botelho Moniz tece largos elogios a Miguel Raposo: «És incrível»

No Goucha, a apresentadora faz grandes elogios ao ator Miguel Raposo.

Segunda feira, dia 22 de julho, Manuel Luís Goucha tinha mostrado estar adoentado logo na conversa com os seus convidados. Na sequência disto, está ausente da apresentação esta terça feira e a recuperar. Maria Botelho Moniz assume a condução do programa «Goucha», onde entrevistou Miguel Raposo: «Foi um percalço estar aqui hoje, mas estou mesmo feliz por ter sido hoje. És extraordinário», começou por dizer a apresentador elogiando o percurso do ator.

Miguel Raposo tem 38 anos e é o filho mais velho de Maria João Abreu e José Raposo. Cresceu a ver os pais representar e herdou o gosto e talento pela mesma arte. Sobre a mãe, Miguel Raposo não esconde as saudades ao recordar o pilar da família, sentindo-a perto de si sempre: «Acredito que ela está sempre em mim».

Admite que atualmente não sente pressão por ser filho de e que honra o legado dos pais todos os dias.

Apesar de ser o irmão mais reservado iniciou uma carreira de ator que conta já com 25 anos. Futuramente vai estar no ecrã da TVI na nova série cómica.