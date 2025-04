Maria João recorda casamento e declara-se à esposa: «O melhor dia da minha vida»

Maria João começou a trabalhar com o pai e perdeu-o dois meses depois: «Foi tudo muito repentino»

Maria João recorda comentário após herdar empresa do pai: «Não tens capacidade para aguentar o barco»

Maria João fala sobre casamento com Patrícia: «Foi o melhor dia da minha vida»

Maria João Serras sentou-se frente a Manuel Luís Goucha para partilhar uma história de coragem, de amor filial e de superação.

Maria João é empresária e herdeira de um negócio de pneus construído com muito esforço pelo pai, recordou no «Goucha» o momento em que a sua vida mudou para sempre.

Além do percurso profissional, Maria João abriu também o coração sobre a sua vida pessoal. Foi surpreendida com uma mensagem especial da mulher, Patrícia, e partilhou o momento em que se conheceram. “Nunca tinha sentido por ninguém o que senti por ela. O dia do nosso casamento foi o mais feliz da minha vida.”

A vida profissional

Tudo começou com um regresso a casa. Depois de anos afastada, Maria João decidiu voltar à terra natal, sem imaginar o que o destino lhe reservava. Apenas dois meses depois de começar a trabalhar ao lado do pai, perdeu-o de forma repentina, vítima de uma pancreatite. “Foi tudo muito repentino”, confessou, com emoção.

O pai, figura marcante na sua vida, começou a vender pneus com apenas 16 anos e fundou a primeira oficina em Mação. Ao longo do tempo, construiu um pequeno império, com mais duas oficinas, sempre movido por uma paixão que agora vive através da filha. “Ele era um visionário. O negócio era a vida dele e hoje é a minha”, partilhou.

Ao longo da conversa, ficou claro que Maria João Serras é muito mais do que a herdeira de um negócio familiar. É uma mulher resiliente, que transformou a dor em força e encontrou, no amor e no trabalho, a forma mais bonita de manter vivo o legado do pai.