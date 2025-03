Maria Manuel, que brilhou no MasterChef Júnior, foi internada de urgência num hospital, em França

Maria Manuel foi a vencedora da primeira edição do programa MasterChef Júnior, apresentado por Manuel Luís Goucha, e o país rendeu-se ao seu talento para cozinhar, mas também à sua personalidade divertida e extrovertida. Agora, a jovem partilha um estado de saúde sensível.

Maria Manuel Bernardino foi a grande vencedora da primeira edição do MasterChef Junior, na TVI, em 2018, quando tinha apenas 13 anos. “Tens uma coisa maravilhosa que é saber lidar com a câmara”, disse o apresentador Manuel Luís Goucha na época à jovem, que lhe chamava tio. E a verdade é que, sim, a vida de Maria viria a ser cada vez mais ligada às câmaras e à representação.

A jovem carismática nasceu em Bragança e viveu com a família em Alfândega da Fé, sendo que “desde muito cedo gostava de ver os pais e as irmãs mais velhas de volta da cozinha e aos cinco anos já pedia à mãe para ajudar”, como pode ler-se na nota biográfica do seu livro de receitas e dicas de moda ‘O Mundo de Maria’.

Já no programa da TVI era visível o interesse que a jovem tinha em roupa, maquilhagem e penteados. Maria é hoje atriz e está agenciada pela Elite Lisbon, tendo integrado o elenco de vários projetos na área do teatro e do cinema em Espanha.

Na sua conta de Instagram, que conta com cerca de 18 mil seguidores, mostra looks, dá dicas de beleza, tem vídeos humorísticos e ainda faz receitas.

Em novembro de 2023, Maria Manuel mudou-se para Paris e, na altura, escreveu:

"Estou a realizar sonhos que nem sabia que tinha. E finalmente em paz com a artista que sou. Porque sim sou artista. E a vida provou-me que sou tantas outras coisas antes e agora anda-me a mostrar isso."

Agora, em março de 2025, a vencedora da primeira edição do MasterChef Júnior recorreu às suas redes sociais para partilhar uma notícia menos boa:

"Comecei a sentir-me doente, depois de três dias em casa com febre alta, 40 graus e meio, eu decidi ir às urgências ver o que é que eu tinha. Acontece que eu tive uma infeção renal, e eu nunca poderia ter percebido isso porque estava com a menstruação, e as minhas dores menstruais são sempre no final das costas. Estive no hospital entre 3 a 4 dias, tive um ataque de pânico por medo de ser contaminada...".

Veja a partilha original, no vídeo em baixo.

Recorde, ainda, no vídeo abaixo como era Maria Manuel e, de seguida, veja a galeria de fotografias que preparámos para si.