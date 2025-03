Conheceram-se num reality show, e agora estas duas ex-concorrentes anunciam novidade juntas

Marie e Beatriz Prates partilharam nas suas redes sociais que iriam começar um novo projeto juntas. Esse mesmo projeto é um Podcast com o nome "Tronos e Confidências".

As ex-concorrentes conheceram-se no "Dilema" e a partir daí criaram logo uma relação muito especial de amizade. Agora, Marie e Beatriz Prates embarcam juntas numa nova aventura profissional!

A acompanhar a grande notícia, as ex-concorrentes escreveram o seguinte texto:

«Duas Girlies, Muitas Conversas e Zero Filtros. O Tronos e Confidências está quase a chegar, as conversas sem filtro estão a caminho, e mal podemos esperar para vos trazer tudo - as opiniões mais honestas, os dilemas mais caóticos e claro, muita confidência real. Aqui está a capa oficial… Agora só falta a Estreia! Estão prontos para o caos?».