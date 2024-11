Grávida de 8 meses, Maria Violante recorda como conheceu Marco Paulo

Maria Violante conheceu Marco Paulo através de António Coelho, agente do cantor e pai do seu filho, Marquinho. A amizade com Marco começou durante a gravidez, e após o nascimento do bebé, Maria, António e Marquinho mudaram-se para a casa do artista, que viria a ser padrinho da criança.

Maria Violante, mãe de Marco António (Marquinho), o afilhado de Marco Paulo, abriu o coração em conversa com Manuel Luís Goucha, partilhando detalhes da sua ligação ao icónico cantor.

O pai do filho e a ligação a Marco Paulo

Maria Violante conheceu António Coelho, agente de Marco Paulo e pai de Marquinho, aos 20 anos, numa discoteca onde trabalhava. A ligação ao cantor Marco Paulo surgiu pouco depois, proporcionada pelo ex-companheiro. “A amizade com o Marco começou quando ele soube da gravidez. Conheci o Marco Paulo quando estava grávida de oito meses”, partilha.

Após o nascimento de Marquinho, Maria, António e o recém-nascido mudaram-se para a casa de Marco Paulo. A relação com o cantor tornou-se tão próxima que ele foi escolhido como padrinho do menino.

Desde a morte do artista, tem sido bombardeada com notícias e comentários e Manuel Luís Goucha comentou os rumores que diziam que Marco Paulo era, afinal, o pai de Marquinho. Maria Violante admite que é algo que ouve há muito tempo e que não faz qualquer sentido: "Porque é que eu fiz aquela entrevista? Exatamente para as pessoas saberem quem é o pai (do Marquinho). Não é que eu tenha de me justificar, mas quando põe em dúvida a nossa palavra é um bocadinho chato"

Os últimos dias de Marco Paulo

Maria Violante foi um dos pilares de Marco Paulo nos seus últimos momentos de vida: “Ele partiu em paz”, relembra emocionada. Durante esta fase difícil, amigos e família uniram-se para que o cantor nunca estivesse sozinho.

O funeral de Marco Paulo foi realizado de acordo com os desejos do artista, afirma Maria, destacando a importância de respeitar a vontade do cantor de ser aplaudido e cantado.

Uma carreira construída com esforço próprio

Apesar da relação próxima com Marco Paulo, Maria Violante fez questão de construir a sua vida de forma independente. “Abri uma clínica com o meu trabalho", rejeitando os rumores de que teria vivido à custa do cantor.