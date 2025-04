Lembra-se de Maria Manuel? A vencedora do MasterChef Júnior seguiu outro rumo e escolheu uma profissão muito diferente

Ela brilhou na cozinha do MasterChef, o programa da TVI, mas atualmente está a trabalhar noutra área.

Maria Manuel Bernardino foi a grande vencedora da primeira edição do MasterChef Junior, na TVI, em 2018, quando tinha apenas 12 anos. “Tens uma coisa maravilhosa que é saber lidar com a câmara”, disse o apresentador Manuel Luís Goucha na época à jovem, que lhe chamava tio. E a verdade é que, sim, a vida de Maria viria a ser cada vez mais ligada às câmaras e à representação.

A jovem carismática nasceu em Bragança e viveu com a família em Alfândega da Fé, sendo que “desde muito cedo gostava de ver os pais e as irmãs mais velhas de volta da cozinha e aos cinco anos já pedia à mãe para ajudar”, como pode ler-se na nota biográfica do seu livro de receitas e dicas de moda ‘O Mundo de Maria’.

Já no programa da TVI era visível o interesse que a jovem tinha em roupa, maquilhagem e penteados. Maria é hoje atriz e está agenciada pela Elite Lisbon, tendo integrado o elenco de vários projetos na área do teatro e do cinema em Espanha.

Na sua conta de Instagram, que conta com cerca de 18 mil seguidores, Maria Manuel tem partilhado imagens do seu mais recente trabalho: atriz na Disneyland Paris.

