Gisela engravidou com um óvulo da namorada Oriana e com esperma de um dador anónimo: «É um processo muito caro»

Oriana recorda: «Desde pequena que já sabia a minha sexualidade. Chorava quando me vestiam saias»

Casal homossexual concretizou o sonho da maternidade com método inovador: «Não há garantias que corra bem»

Gisela e Oriana falam do método inovador e 'caro' pelo qual engravidaram: «Não existe no serviço nacional de saúde»

No Goucha, conhecemos a história de um casal que lutou contra os preconceitos.

Gisela e Oriana sempre quiseram ser mães e concretizaram o sonho este ano. Giseça é mãe biológica de Rodrigo e Oriana é a mãe genética. Para engravidar, Gisela recebeu os óvulos da namorada Oriana e o esperma de um dador anónimo. Depois vários tratamentos, conseguiram engravidar, apesar de ser um processo com custo elevado: «É um processo muito caro»

Gisela e Oriana conheceram-se com 16 anos e apaixonaram-se. Até conhecer Oriana, Gisela só tinha namorado com rapazes e nunca sentiu que podia gostar de raparigas. Admite que foi complicado lidar com os sentimentos de Oriana e tentou reprimir os seus, contudo, o amor foi inevitável e o namoro começou. Dois anos depois, foram viver juntas e começou a vontade de construir família.

Sobre o futuro, sabem que o filho poderá ser vítima de preconceito, mas estarão juntas para o educar da melhor forma.