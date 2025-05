A emocionante homenagem de Matilde Breyner à filha que faleceu: «O luto de um filho que não chegamos a levar para casa...»

Antes do nascimento de Mia, Matilde Breyner teve de interromper uma gravidez. Zoe, a primeira filha, está eternizada na sua pele.

Matilde Breyner escolheu a partilha como forma de cura, a sua e de tantas outras mães. Foi no Dia Internacional da Consciencialização da Perda Gestacional e Neonatal, a 15 de outubro de 2024, que a atriz emocionou os seguidores ao revelar um pormenor profundamente simbólico: as tatuagens com os nomes das suas duas filhas, Zoe e Mia.

«Aprendi que o luto de um filho que não chegamos a levar para casa, não deve ser vivido em silêncio», escreveu Matilde, num testemunho corajoso que acompanhou a imagem das tatuagens. Zoe, a sua primeira filha, cuja gravidez teve de ser interrompida aos seis meses de gestação. Já Mia nasceu em dezembro de 2023, trazendo com ela uma nova esperança, mas sem apagar a memória de Zoe.

A publicação comoveu muitos, incluindo a influencer Sofia Correia, que comentou: «Obrigadaaa por falares! A mim ajudou-me imenso e passei a fazê-lo bem mais. É um processo muito solitário, mas é bom saber que não estamos sozinhas .» Também a atriz Inês Aires Pereira deixou o seu apoio, com vários corações.

«Aprendi que a esperança não é a última a morrer, é a primeira a ser vivida», concluiu Matilde. E foi exatamente isso que as suas tatuagens contaram: uma história de dor, amor e resistência, marcadas na pele, mas sobretudo no coração.

Matilde Breyner esteve no nosso programa em novembro de 2022 e aí falou sobre a interrupção de gravidez dolorosa que viveu.

