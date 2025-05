Matilde Breyner atualiza notícias sobre o tumor da filha: «Estou a receber muitas mensagens»

Após preocupação dos fãs, Matilde Breyner revela evolução do hemangioma da filha

A atriz, que agora é estrela na série «Os Batanetes», mostrou fotografias da filha nas redes sociais.

A atriz Matilde Breyner recorreu às redes sociais para partilhar uma boa notícia com os seguidores: o hemangioma com que a filha, Mia, nasceu desapareceu por completo.

“Update do hemangioma da Mia: já não tem nada. Desapareceu completamente e só mesmo com uma lupa é que se percebe onde era. Começou a diminuir a partir dos nove meses”, escreveu Matilde Breyner numa publicação no Instagram, acompanhada por imagens comparativas da zona afetada — a cabeça da bebé — antes e depois.

Mia nasceu em dezembro de 2023, e ao longo dos primeiros meses, Matilde foi recebendo mensagens de seguidores preocupados ou curiosos sobre o assunto. Agora, a atriz decidiu esclarecer o que é, afinal, um hemangioma infantil e como decorreu o processo de desaparecimento.

Segundo explicou, o hemangioma é um tumor benigno, comum em crianças, “composto por vasos sanguíneos que cresceram de forma anormal e se aglomeraram em determinada região do corpo”.

“Respondendo às vossas perguntas, porque estou a receber muitas mensagens sobre este tema: o hemangioma diminuiu naturalmente, sem medicação, nem cremes, nem nada”, partilhou a atriz, reforçando que o acompanhamento médico considerou essa a melhor abordagem por se tratar de um caso indolor, numa zona sem risco e que não afetava o bem-estar da bebé.

Matilde acrescentou ainda que, segundo os especialistas que a acompanharam, a maioria dos hemangiomas regride até aos três anos de idade. No caso de Mia, o desaparecimento foi mais rápido do que o habitual.

“Pode haver casos em que demorem mais tempo. Ou casos mais rápidos, como o dela”, concluiu.

Matilde Breyner esteve no nosso programa em novembro de 2022 e aí falou sobre a interrupção de gravidez dolorosa que viveu. Em fevereiro de 2024, a atriz regressou ao programa para falar da fase mais bonita da sua vida, o nascimento da filha Mia. Matilde Breyner e Tiago Felizardo foram pais no dia 8 de dezembro de 2023. Revelou que o parto foi muito difícil e que apanharam um grande susto. A bebé não respirava e teve de ser reanimada durante 7 minutos. O momento emocionou Manuel Luís Goucha.