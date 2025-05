Manuel Luís Goucha quis saber se havia um espírito no estúdio. A resposta da médium foi imediata

Familiares de Patrícia presenciaram a médium a incorporar um espírito: «Eu não falei com a minha voz»

Patrícia recorda a primeira vez que incorporou um espirito: «Eu falei com a voz de um homem»

Manuel Luís Goucha mostrou-se curioso com a conversa da médium Patrícia.

No programa desta terça-feira, Manuel Luís Goucha recebeu Patrícia Medeiros, médium e terapeuta de Reiki, e não escondeu a curiosidade. Quis saber como estavam as energias no estúdio e até perguntou se algum espírito ou vulto se tinha manifestado durante a entrevista. A resposta foi negativa.

“Não”, disse a convidada, com um sorriso tranquilo. O apresentador reagiu de forma bem-humorada: “Estou um bocadinho triste porque não passaram nenhuns vultos”. Ainda assim, Patrícia garantiu que as energias estavam “levezinhas”.

O momento descontraído deu lugar a uma conversa sobre o percurso de vida da convidada. Desde muito nova que Patrícia Medeiros se sentia diferente. Em criança, tinha pensamentos e sensações que não conseguia partilhar com os colegas ou compreender com facilidade. A adolescência trouxe-lhe ainda mais sinais — pressentimentos, visões e uma crescente sensação de que havia algo mais no mundo à sua volta.

“A primeira vez que incorporei tinha 18 anos e estava em casa da minha avó. Vi um vulto e, quando comecei a falar, a minha voz mudou”, contou. Foi nesse momento que percebeu que a mediunidade fazia parte da sua vida.

Sem mentores ou referências, foi sozinha que Patrícia aprendeu a lidar com o que sentia. Desenvolveu ferramentas próprias, estudou e, com o tempo, integrou esses dons na sua prática profissional. Hoje é mestre de Reiki, formadora e dá consultas de espiritualidade a partir de casa.