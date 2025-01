Grávida aos 55 anos, Cláudia Raia recorda chuva de críticas: «Eu estava muito fragilizada»

Cláudia Raia, embora celebrada como uma das maiores artistas brasileiras, enfrentou críticas intensas nas redes sociais ao anunciar a gravidez aos 55 anos. Num momento de vulnerabilidade, revelou ter lidado com insónias e síndrome de pânico.

Cláudia Raia, um dos maiores nomes da representação brasileira, regressa a Portugal num momento especial da sua vida e carreira. Com 58 anos, a atriz, que também é bailarina e uma referência no teatro musical, continua a reinventar-se, provando ser uma artista versátil e apaixonada pela sua arte. Está no nosso país para apresentar a peça “Menopausa”, que estreia no próximo dia 29 de Janeiro no Teatro Tivoli, em Lisboa, e irá percorrer o país depois de ter sido mãe aos 56 anos.

Maternidade e um Momento Inédito na Vida da Atriz

Apesar de ter alcançado uma carreira invejável, a vida pessoal de Cláudia Raia também tem sido marcada por momentos únicos. A atriz foi casada com o apresentador Jô Soares e com os atores Alexandre Frota e Edson Celulari, com quem teve dois filhos, Enzo e Sophia.

Aos 55 anos, Cláudia surpreendeu o mundo ao anunciar a gravidez do seu terceiro filho. Não esconde que apesar do amor que recebeu, foi muito atacada nas redes sociais: "Os últimos 3 meses foram um pouco mais difíceis (...) Eu estava numa fase fragilizada. Tive insónias horrorosas e síndrome do pânico por causa das insónias". Fala ainda do apoio fundamental do companheiro.

Esta gravidez foi ainda mais surpreendente por ter ocorrido numa altura em que a atriz já se encontrava na menopausa. Aos 56 anos, deu à luz Luca, um marco especial que reforça o seu papel como mãe numa nova etapa da vida.

Em declarações recentes, Cláudia revelou que uma vidente lhe tinha dito anos antes que se casaria três vezes e teria três filhos, algo que inicialmente lhe parecia improvável. Contudo, veio-se a verificar que tudo bateu certo, para espanto de Manuel Luís Goucha: "Ela acertou em tudo".

Uma Vida Dedicada ao Palco e à Televisão

Cláudia Raia tornou-se um rosto conhecido em diversas produções de televisão, destacando-se pela sua versatilidade. Entre papéis dramáticos, humorísticos e em musicais, a atriz participou em inúmeras novelas de sucesso, que lhe valeram prémios e o reconhecimento como uma das artistas mais talentosas do Brasil.

O teatro musical, no entanto, sempre ocupou um lugar especial no coração de Cláudia. Apaixonada pela dança e pelo canto, ela é hoje considerada uma das principais figuras do género no Brasil. Este amor pela performance ao vivo é agora trazido ao público português com a peça Menopausa, que estreia a 29 de janeiro no Teatro Tivoli, em Lisboa, e que será apresentada em várias cidades do país.