Manuel Luís Goucha recorda questão que sempre colocou à mãe: «Ainda é uma dúvida que paira na minha cabeça»

Miguel Esteves Cardoso: «Todas as pessoas da aldeia me conhecem e tratam mal, como se fosse uma pessoa normal»

Miguel Esteves Cardoso, destacado escritor e cronista português, refletiu sobre a escrita como uma paixão natural e um legado indispensável, numa conversa com Manuel Luís Goucha. Entre confidências, Goucha partilhou uma intrigante história familiar envolvendo uma carta da mãe.

Miguel Esteves Cardoso, um dos mais destacados escritores e cronistas portugueses, abriu as portas da sua casa para uma conversa sobre a vida, o amor e a escrita.

A paixão pela escrita

Com a mesma serenidade com que fala da vida no campo, Miguel reflete sobre a escrita, a sua grande paixão e profissão. “Escrever é muito fácil. Uma pessoa que fala, escreve”, diz com um sorriso. Para ele, o processo criativo é algo natural e indispensável e essencial deixar um legado escrito, que nunca será esquecido.

A propósito disso, Manuel Luís Goucha falou da carta deixada pela mãe, que só foi lida após a sua morte. Sobre isso, o escritor questionou o apresentador: "Não tiveste medo quando abriste a carta da tua mãe? Aquela coisa: tu não és meu filho". Entre risos, Manuel Luís Goucha confidenciou: "Eu sempre coloquei uma questão à minha mãe, que eu acho que não sou filho do meu pai e eu um dia disse deixa escrito de quem eu sou filho. (...) Ela confidenciou que tinha traído o meu pai, porque ela já a tinha traído várias vezes, e ela vingou-se com um violinista. Ainda é uma dúvida que paira na minha cabeça".

Na companhia da mulher, Maria João, com quem partilha a vida há décadas, Miguel Esteves Cardoso fala com paixão da terra onde vive e do prazer de fazer parte de uma aldeia e da naturalidade de como os vizinhos o tratam.

A importância de escrever

Miguel Esteves Cardoso acredita que escrever é uma forma poderosa de combater a solidão. “Todas as formas de escrita têm graça”, afirma, valorizando desde as cartas mais simples aos textos literários mais elaborados.

Para o escritor, é uma tragédia morrer sem deixar nada escrito. “Os poetas estão a morrer sem deixar nada escrito. É uma perda irreparável.” O autor encoraja todos a escreverem, independentemente do formato ou tema. “Escrevam. Se uma pessoa sabe falar, sabe escrever. Tem de se perder o medo do ridículo.”

O Prazer da Leitura

O autor também é um leitor voraz e apaixonado, algo que considera inseparável do seu trabalho como escritor. “O que interessa é ler, não o livro que se lê”, defende, enfatizando que o essencial é o ato de leitura em si, e não o título ou género literário escolhido.

Miguel tem o hábito de sublinhar tudo o que lê. “O sublinhar faz-me lembrar”, explica, uma prática que o ajuda a mergulhar nas ideias e a processá-las de forma mais profunda.

O Amor e a Vida a Dois

Na conversa, Miguel Esteves Cardoso partilha ainda detalhes da sua relação com Maria João, a mulher que é o centro do seu universo. “Vivemos numa bolha que foi criada por nós”, admite, descrevendo a cumplicidade única que os une.

Para o autor, o amor que sente pela mulher só cresce com o tempo. “O meu amor é maior agora porque conheço-a melhor”, revela, numa demonstração de afeto genuíno.

Podcast e Reflexões Sobre a Vida

O casal partilha ainda um podcast, onde discute temas variados com a mesma cumplicidade que se sente na entrevista. Miguel encara a criação deste projeto com humildade e humor. “É preciso uma certa lata para fazer o que eu faço”, admite.

Sobre o passar do tempo, Miguel demonstra uma maturidade tranquila: “Desde miúdo que tenho noção que a velhice é altamente deprimente”, afirma com a frontalidade que o caracteriza, mas sem perder o encanto pela vida e pela escrita.