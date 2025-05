Mónica Jardim ausente da televisão por motivos de saúde: «Está em repouso»

No programa «Em Família», o apresentador Idevor Mendonça partilha as novidades com a colega de apresentação.

No programa Em Família do passado fim de semana, os telespectadores notaram uma alteração na habitual dupla de apresentadores. Iva Domingues esteve à frente do programa ao lado de Idevor Mendonça, substituindo Mónica Jardim, que esteve ausente por motivos de saúde.

Durante a emissão, Idevor Mendonça esclareceu o motivo da ausência da colega, revelando que Mónica Jardim foi submetida a uma intervenção cirúrgica.

“Aproveitar desde já para mandar um grande beijinho para a nossa Mónica. A nossa Mónica passou por uma pequena cirurgia”, disse o apresentador, dirigindo palavras de carinho à colega.

“Está tudo bem, está em repouso”

Idevor Mendonça tranquilizou ainda os telespectadores quanto ao estado de saúde de Mónica Jardim: “Está tudo bem, está em repouso. Já está a comer chocolates e bolachas”, afirmou, com humor e boa disposição, sublinhando que a recuperação decorre dentro da normalidade.

Nas redes sociais, os apresentadores conversaram com Mónica Jardim, respondendo a um desafio da equipa digital da TVI.

Mónica Jardim é uma das figuras mais acarinhadas da televisão portuguesa, com uma carreira sólida na TVI e presença regular em vários formatos da estação.

Recorde ainda a entrevista de Mónica Jardim a Manuel Luís Goucha: