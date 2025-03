Juntos há 55 anos, Tino Costa e a mulher nunca foram pais: «Quando olhámos para trás, já não dava»

No final da conversa, Tino Costa surpreende Manuel Luís Goucha com poema especial

Com 82 anos e uma carreira que atravessa mais de meio século, Tino Costa é um verdadeiro mestre do acordeão em Portugal. Natural de Portela, no sul do país, nasceu no seio de uma família humilde e desde criança revelou um talento excecional para a música. Aos quatro anos já tocava concertina e, aos dez, iniciou os estudos na Academia Universal de Acordeão, onde aprofundou os seus conhecimentos em acordeão e órgão.

A vida pessoal

Tino Costa e a sua esposa, Alice, estão juntos há 55 anos. Embora nunca tenham tido filhos, a cumplicidade entre os dois é inegável. "Só tenho maravilhas a dizer da minha mulher", confessa o músico. Alice, por sua vez, recorda o que a fez apaixonar-se pelo companheiro e apoiar a sua carreira ao longo dos anos. Admite que pensaram ser pais, mas "a profissão dele e a ambição de um mundo melhor... deixámos o tempo passar e quando olhámos para trás já não dava. Há uns anos sentia pena, mas aquela mágoa que senti desvaneceu"

Uma Carreira de Sucesso Internacional

Ao longo dos seus 55 anos de carreira, Tino Costa percorreu o mundo com o acordeão, participando em espetáculos de variedades, festivais internacionais de acordeão e fado, além de marcar presença em inúmeros programas de rádio e televisão. O seu talento foi reconhecido a nível global, chegando mesmo a ser campeão do mundo de acordeão eletrónico.

Apesar da sua dedicação à música, Tino também teve uma carreira paralela na TAP, onde trabalhou mais de 30 anos, conseguindo sempre conciliar as duas paixões. "Sempre conciliei o meu trabalho com o acordeão", afirma. Mesmo depois da reforma, nunca deixou de ensinar e transmitir os seus conhecimentos às novas gerações, dando aulas de acordeão e música.

A Música Sempre Presente

Mesmo após décadas de sucesso, Tino Costa continua a dedicar-se à música, explorando novos sons ao combinar o acordeão tradicional com o acordeão MIDI. O seu objetivo tem sido sempre o mesmo: transmitir a emoção das tradições musicais portuguesas e manter viva a cultura do acordeão.

Com uma vida dedicada à arte, Tino Costa é hoje uma referência incontornável no mundo do acordeão, um nome que atravessa gerações e que continua a inspirar músicos e admiradores da música tradicional portuguesa.