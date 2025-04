Desabafo de Miguel Moura emociona: «Desculpem. Muitos virão contra, mas tive que expressar aquilo que senti»

O cantor Miguel Moura reagiu nas redes sociais ao apagão geral que afetou Portugal e Espanha no dia 28 de abril.

O apagão que afetou grande parte de Portugal, esta segunda-feira, 28 de abril, deixou milhões de portugueses sem eletricidade durante várias horas.

Num contexto de incerteza, com preocupações legítimas sobre o acesso a alimentos, medicação e cuidados de saúde, o regresso gradual à normalidade trouxe também espaço para reflexão. Um desses momentos de introspeção surgiu nas redes sociais, sob a forma de um testemunho publicado por Miguel Moura, que rapidamente se tornou viral.

Uma data que certamente os europeus não esquecerão, nomeadamente nós, portugueses.



É sempre uma surpresa quando algo deste género acontece, este apagão preocupou um pouco a população… fez com que nós pensássemos como seria daqui para frente se continuasse por mais tempo, em relação a alimentos, medicação, tratamento hospitalar…



Aquilo que vou dizer até pode ser um bocado estranho pra muitos, mas foi o que senti (estou a escrever este texto arrepiado, até…), senti que por um lado nos fez muito bem. Vi grupos na rua a conviver como há tempos atrás, vi vizinhos a falar uns com os outros e a serem generosos uns para os outros, vi partilha, pessoas na rua a andar sem mexer num telemóvel, encontros de família na rua e é isto…depois de tudo isto, adorei o apagão. Voltar ao rádio a pilhas, lanternas, alumiar as casas com velas, a televisão desligada, eu adorei tudo isto.



Desculpem, muitos virão contra este pequeno texto, mas tive que expressar aquilo que senti no momento. E estou a sentir agora.

No texto, partilhado ao final do dia, Miguel Moura reconhece que o episódio poderá ter causado desconforto a muitos, mas destaca também um lado inesperadamente positivo da experiência: a reconexão com hábitos esquecidos e com formas de convívio mais humanas.

Apesar de alguns leitores admitirem sentimentos contraditórios — entre o alívio pelo restabelecimento dos serviços e a nostalgia provocada por um dia vivido offline —, a mensagem teve forte impacto nas redes sociais, onde muitos se identificaram com o que foi descrito como “um regresso breve à essência”.

