Manuel Luís Goucha faz revelação a Sérgio Rossi: «Nunca te disse, mas digo hoje»

À beira do abismo, Sérgio Rossi pensou no pior: «Começaram a faltar-me as forças»

Sérgio Rossi em lágrimas: «Não vês as marcas físicas, mas o meu coração continua com marcas»

Em entrevista a Manuel Luís Goucha, Sérgio Rossi mostrou-se fragilizado pelo processo de alegada violência doméstica. No final, o apresentador fez-lhe uma confidência pessoal.

Manuel Luís Goucha conversou com o cantor Sérgio Rossi, que se mostrou frágil ao longo da entrevista. Depois de troca de acusações de alegada violência doméstica com a ex-namorada, o cantor não esconde que perdeu as forças neste processo. No final da conversa, o apresentador partilhou uma opinião que tem de Sérgio Rossi e que nunca contou: "A sensação que eu tenho sempre que converso contigo, nunca te disse mas digo-te hoje, é que és um menino grande muito ferido"

O cantor admite que essa é uma opinião da sua psicóloga e falou da falta de afeto físico com quem cresceu.

As Polémicas Recentes e o Impacto na Sua Vida

Apesar do sucesso profissional, Sérgio Rossi tem enfrentado um momento difícil na vida pessoal. O cantor foi acusado de violência doméstica pela ex-namorada em julho de 2024, mas também apresentou uma queixa contra ela pelo mesmo crime. Sérgio garante que foi agredido várias vezes e que, além das marcas físicas, ficou com sequelas psicológicas. "Não vês as marcas físicas, mas o meu coração continua com marcas", afirmou.

O Papel da Família e dos Fãs

Perante esta fase conturbada, Sérgio Rossi encontrou apoio na família e nos fãs, que têm sido fundamentais para manter a sua força. O cantor, que tem dois filhos, destaca a importância da sua filha mais velha na sua vida.