Xavier recorda como o impediam de cantar: «Queria fazer muito mais do que fazia»

Xavier, um dos nomes em ascensão da música popular portuguesa, vive o auge da sua carreira com atuações vibrantes e coloridas. Por trás da energia contagiante, há uma história que poucos conheciam.

Xavier é, atualmente, um dos nomes em crescimento da música popular portuguesa. Com fatos coloridos, danças contagiantes e uma energia vibrante em palco, o cantor atravessa a fase mais feliz da sua carreira. No entanto, por detrás das luzes da ribalta, Xavier é um homem reservado, tímido e profundamente ligado à família.

Um Sonho com 24 Anos de História

O público conhece-o como Xavier, mas o seu nome de batismo é Pedro. A paixão pelo palco começou cedo, quando, aos 5 anos, começou a dançar num rancho folclórico. Apesar de se mostrar apaixonado, recorda que o impediam de cantar: "Queria fazer muito mais do que fazia"

Com o tempo, a dança levou-o à Escola Ballet Arte, no Porto, e, mais tarde, à companhia de Filipe La Féria, onde fez parte do elenco de vários musicais durante cinco anos.

Em 2023, Xavier participou num concurso de talentos que marcou um ponto de viragem na sua carreira. O programa trouxe-lhe a visibilidade que procurava e abriu-lhe as portas para o sucesso na música. “Estou muito feliz por, ao fim de 24 anos, estar a cumprir o meu sonho”, confessa.

Família: O Pilar de Xavier

Por detrás do artista energético e vibrante está um homem profundamente ligado às suas raízes. Xavier teve uma infância feliz ao lado da irmã mais velha e da avó Florinda, que o marcou com os seus ensinamentos sobre a importância de dar valor às coisas.

O Homem por Detrás dos Fatos Coloridos

Embora em palco seja uma força da natureza, Xavier revela ser reservado e tímido fora dos holofotes. Os fatos coloridos e as coreografias marcantes tornaram-se a sua imagem de marca, mas é na música que encontra a sua maior realização.