Rosinha abre o coração sobre a família e faz declaração especial: «Será sempre o meu menino»

Rosinha é um nome incontornável da música popular portuguesa. Com um estilo único, caracterizado pelo humor e pelas letras ousadas, a artista tem conquistado gerações e consolidado o seu lugar no panorama musical. No entanto, para além da energia contagiante em palco, Rosinha é uma mulher de raízes simples, profundamente ligada à sua terra, apaixonada pela música, pelos animais e, acima de tudo, pela família.

Rosinha é um nome incontornável da música popular portuguesa. Com um estilo único, caracterizado pelo humor e pelas letras ousadas, a artista tem conquistado gerações e consolidado o seu lugar no panorama musical. No entanto, para além da energia contagiante em palco, Rosinha é uma mulher de raízes simples, profundamente ligada à sua terra, apaixonada pela música, pelos animais e, acima de tudo, pela família.

A vida privada da cantora

Rosinha não foi mãe, apesar de ter revelado que a certa altura o relógio biológico ter despertado. Contudo, a cantora confessou que estava sozinha na altura e que não aconteceu. Admite que ficou para tia, um papel que fala com carinho. Tia de um jovem de 20 anos, com uma paixão por música, Rosinha confessou: "Será sempre o meu menino"

Rosinha abordou ainda a sua vida amorosa. A cantora admitiu estar num namoro à distância que começou há 6 anos através das redes sociais. Rosinha contou que o namorado vive em Toulouse, França, cidade que Manuel Luís Goucha deseja conhecer.

O Nascimento de Rosinha: Um Projeto que Mudou a Música Popular

Foi em 2007 que nasceu oficialmente o projeto “Rosinha”. Aos 36 anos, a artista concretizou um sonho ao lançar o seu primeiro álbum de originais, marcando o início de uma nova fase na sua carreira. Com letras humorísticas e melodias contagiantes, rapidamente conquistou um público fiel, consolidando-se como uma das grandes vozes da música popular portuguesa.

Desde então, Rosinha tem mantido uma carreira sólida, com inúmeros sucessos que atravessam gerações e se tornaram hinos das festas e romarias por todo o país. A sua presença em palco, sempre carismática e energética, reforça a ligação única que tem com os seus fãs, tornando-a uma das artistas mais queridas do público português.

Muito Além da Música: Uma Mulher Criativa e Empreendedora

Para além da música, Rosinha tem explorado novas formas de expressão, levando o seu estilo único para outras áreas. Recentemente, lançou uma linha de produtos oficiais, onde o humor e a criatividade são elementos essenciais. Entre os artigos disponíveis na sua loja oficial encontram-se bonés, máscaras para descanso, tote bags, pins, canecas de cerâmica, bolas antisstress e t-shirts – produtos que refletem a irreverência e a alegria que caracterizam a artista.