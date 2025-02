Rosinha vive um amor à distância há 6 anos – descubra quem é Tony, o emigrante que conquistou a cantora

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Apesar da sua intensa carreira profissional, Rosinha abriu uma exceção para falar sobre a sua vida amorosa. A artista revelou que mantém há seis anos um relacionamento à distância com Tony, um emigrante português a viver em Toulouse, França. O casal conheceu-se através das redes sociais, e, apesar dos desafios, tem conseguido manter a relação forte e duradoura.

Rosinha dispensa apresentações no panorama da música popular portuguesa. Com um estilo inconfundível, marcado pelo bom humor e pelas letras irreverentes, a artista tem conquistado o público ao longo dos anos, tornando-se uma referência no género. Contudo, por detrás da figura artística vibrante, encontra-se uma mulher simples, ligada às suas origens, apaixonada pela música, pelos animais e, acima de tudo, pela família.

A vida privada da cantora

Rosinha abordou a sua vida privada, apesar da vida profissional ocupar muito do seu tempo. A nível de relações amorosas, a cantora admitiu estar num namoro à distância que começou há 6 anos através das redes sociais. Rosinha contou que o namorado vive em Toulouse, França, cidade que Manuel Luís Goucha deseja conhecer.

O Nascimento de Rosinha: Um Projeto que Mudou a Música Popular

Foi em 2007 que nasceu oficialmente o projeto “Rosinha”. Aos 36 anos, a artista concretizou um sonho ao lançar o seu primeiro álbum de originais, marcando o início de uma nova fase na sua carreira. Com letras humorísticas e melodias contagiantes, rapidamente conquistou um público fiel, consolidando-se como uma das grandes vozes da música popular portuguesa.

Desde então, Rosinha tem mantido uma carreira sólida, com inúmeros sucessos que atravessam gerações e se tornaram hinos das festas e romarias por todo o país. A sua presença em palco, sempre carismática e energética, reforça a ligação única que tem com os seus fãs, tornando-a uma das artistas mais queridas do público português.

Muito Além da Música: Uma Mulher Criativa e Empreendedora

Para além da música, Rosinha tem explorado novas formas de expressão, levando o seu estilo único para outras áreas. Recentemente, lançou uma linha de produtos oficiais, onde o humor e a criatividade são elementos essenciais. Entre os artigos disponíveis na sua loja oficial encontram-se bonés, máscaras para descanso, tote bags, pins, canecas de cerâmica, bolas antisstress e t-shirts – produtos que refletem a irreverência e a alegria que caracterizam a artista.